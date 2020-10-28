Вибух на Харківщині: поліція відкрила провадження

"За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, йдеться про вибух, що стався близько 11:30 у селі Березівське Дергачівського району. До поліції надійшло повідомлення диспетчера ДСНС про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення становило близько 200 кв. метрів.

За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, 9 отримали різні травми.

Водночас, у ГУ ДСНС в області повідомили, що "пожежа на газорозподільчій підстанції у селі Березівське Дергачівського району о 13:30 була ліквідована". Наразі підрозділи ДСНС проводять роботи з розбору конструцій.