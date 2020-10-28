Взрыв в Харьковской области: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за взрыва в селе в Харьковской области, в результате которого погибли два человека, открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, речь идет о взрыве, который произошел около 11:30 в селе Березовское Дергачевского района. В полицию поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымление составляло около 200 кв. метров.
По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы.
В то же время, в ГУ ГСЧС в области сообщили, что "пожар на газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района в 13:30 был ликвидирован". Сейчас подразделения ГСЧС проводят работы по разбору конструций.