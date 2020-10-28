Взрыв в Харьковской области: здание станции повреждено почти полностью
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Здание газораспределительной станции в Харьковской области в результате взрыва повреждено более чем на 80%. Кроме того, в результате взрыва в здании произошел пожар. Об этом в комментарии УНН сказал руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.
"В результате взрыва произошел пожар и в 13:30 пожар был ликвидирован. 80-90% данного здания было повреждено, имеется в виду перекрытия и стены", - отметил Лупандин.
Напомним, речь идет о взрыве, который произошел около 11:30 в селе Березовское Дергачевского района.
В полицию поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымление составило около 200 кв. метров.
По этому поводу в полиции открыли уголовное производство.
По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы.
В то же время, в ГУ ДСНС в области сообщили, что "пожар на газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района в 13:30 был ликвидирован". Сейчас подразделения ГСЧС проводят работы по разбору конструций.