Вибори в США: Колегія вибірників підтвердила перемогу Байдена

Зазначається, що на даний час у кандидата в президенти від демократів Джо Байдена 302 голоси вибірників, з очікуваних 306 та необхідних 270 для перемоги на виборах. У діючого президента США Дональда Трампа — 232 голоси вибірників з прогнозованих 232. За це проголосували 534 з 538 вибірників.

Результати голосування в Колегії вибірників на спеціальному спільному засіданні офіційно підрахує новий склад Конгресу 6 січня 2021 року та затвердить результати виборів. Новообраний президент США буде приведений до присяги під час церемонії інавгурації 20 січня.

Нагадаємо, вибори президента США пройшли 3 листопада. За попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оскаржувала підсумки виборів у судах, проте зазнала поразок.