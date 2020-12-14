Выборы в США: Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена

Отмечается, что в настоящее время у кандидата в президенты от демократов Джо Байдена 302 голоса выборщиков, из ожидаемых 306 и необходимых 270 для победы на выборах. У действующего президента США Дональда Трампа — 232 голоса выборщиков из прогнозируемых 232. За это проголосовали 534 из 538 выборщиков.

Результаты голосования в Коллегии выборщиков на специальном совместном заседании официально подсчитает новый состав Конгресса 6 января 2021 года и утвердит результаты выборов. Новоизбранный президент США будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации 20 января.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа обжаловала итоги выборов в судах, однако потерпела поражения.