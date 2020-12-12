Вибори в США: Байден представив ще кілька членів своєї команди

Зазначається, що під час візиту до штату Делі Джо Байден та новообраний віце-президент США Камала Гарріс представили Сьюзен Райс радником Білого дому з питань внутрішньої політики.

Серед інших кандидатів наступні:

— Денис Макдонаф — кандидат на посаду міністра у справах ветеранів;

— Марсія Фадж — кандидат на посаду міністра житлового будівництва та містобудування;

— Том Вільсак — кандидат на посаду міністра сільського господарства;

— Кетрін Тай — кандидат в торгові представники США.

Як повідомляв УНН, обраний президент США Джо Байден оголосив, що посади в Білому домі, пов’язані з комунікаціями глави держави, займуть тільки жінки. Байден також призначив трьох нових членів в команду по боротьбі з коронавірусом, представив своїх головних радників з питань економічної політики та офіційно номінував генерала-афроамериканця на главу Пентагону.