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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76167 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100135 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116377 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151419 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199423 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195229 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282806 просмотра

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Выборы в США: Байден представил еще несколько членов своей команды

Выборы в США: Байден представил еще несколько членов своей команды

Киев  •  УНН

 • 15214 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Избранный президент США Джо Байден официально представил новых ключевых членов своей администрации, некоторые из которых ранее работали в Белом доме при президенте Бараке Обаме. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Отмечается, что во время визита в штат Дели Джо Байден и новоизбранный вице-президент США Камала Харрис представили Сьюзен Райс советником Белого дома по вопросам внутренней политики.

Среди других кандидатов следующие:

— Денис Макдонаф — кандидат на должность министра по делам ветеранов;

— Марсия Фадж — кандидат на должность министра жилищного строительства и градостроительства;

— Том Вильсак — кандидат на должность министра сельского хозяйства;

— Кэтрин Тай — кандидат в торговые представители США.

Как сообщал УНН, избранный президент США Джо Байден объявил, что должности в Белом доме, связанные с коммуникациями главы государства, займут только женщины. Байден также назначил трех новых членов в команду по борьбе с коронавирусом, представил своих главных советников по вопросам экономической политики и официально номинировал генерала-афроамериканца на главу Пентагона.

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