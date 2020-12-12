Выборы в США: Байден представил еще несколько членов своей команды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Избранный президент США Джо Байден официально представил новых ключевых членов своей администрации, некоторые из которых ранее работали в Белом доме при президенте Бараке Обаме. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.
Отмечается, что во время визита в штат Дели Джо Байден и новоизбранный вице-президент США Камала Харрис представили Сьюзен Райс советником Белого дома по вопросам внутренней политики.
Среди других кандидатов следующие:
— Денис Макдонаф — кандидат на должность министра по делам ветеранов;
— Марсия Фадж — кандидат на должность министра жилищного строительства и градостроительства;
— Том Вильсак — кандидат на должность министра сельского хозяйства;
— Кэтрин Тай — кандидат в торговые представители США.
Как сообщал УНН, избранный президент США Джо Байден объявил, что должности в Белом доме, связанные с коммуникациями главы государства, займут только женщины. Байден также назначил трех новых членов в команду по борьбе с коронавирусом, представил своих главных советников по вопросам экономической политики и официально номинировал генерала-афроамериканца на главу Пентагона.