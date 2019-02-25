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Вибори в Молдові: до парламенту проходять чотири політсили

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У понеділок, 25 лютого, зафіксовані перші результати парламентських виборів, які проходили в Республіці Молдова напередодні, передає УНН з посиланням на ЦВК.

До 7:00, згідно з даними ЦВК, оброблено 98% протоколів.

Зафіксовані такі результати: Партія соціалістів Республіки Молдова набирає 31,45%; Демократична партія - 24,02%, Блок ACUM - 26,03% і Партія "Шор" - 8,48%.

У неділю в Молдові вибори в парламент вперше пройшли за змішаною системою. Якщо раніше 101 депутата обирали за партійними списками, то тепер 50 парламентаріїв будуть обрані за колишньою схемою, а 51 - по одномандатних округах.

Як повідомляв УНН, разом з парламентськими виборами в Молдові проходив і референдум щодо скорочення кількості депутатів в парламенті і створення можливості відкликання депутата.

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