Вибори в Молдові: до парламенту проходять чотири політсили
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У понеділок, 25 лютого, зафіксовані перші результати парламентських виборів, які проходили в Республіці Молдова напередодні, передає УНН з посиланням на ЦВК.
До 7:00, згідно з даними ЦВК, оброблено 98% протоколів.
Зафіксовані такі результати: Партія соціалістів Республіки Молдова набирає 31,45%; Демократична партія - 24,02%, Блок ACUM - 26,03% і Партія "Шор" - 8,48%.
У неділю в Молдові вибори в парламент вперше пройшли за змішаною системою. Якщо раніше 101 депутата обирали за партійними списками, то тепер 50 парламентаріїв будуть обрані за колишньою схемою, а 51 - по одномандатних округах.
Як повідомляв УНН, разом з парламентськими виборами в Молдові проходив і референдум щодо скорочення кількості депутатів в парламенті і створення можливості відкликання депутата.