Ветеран з Вінниччини за грантові кошти збудував ферму на 100 голів свиней

ukenru
10:47 • 26169 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 42621 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 45498 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61688 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 76362 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114482 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137682 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139738 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246604 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171319 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54803 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 38855 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

07:19 • 19241 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 42004 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 30178 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246604 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 364907 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379797 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294942 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367751 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62062 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78565 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89786 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171706 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174278 перегляди
Актуальне
Ветеран з Вінниччини за грантові кошти збудував ферму на 100 голів свиней

Ветеран з Вінниччини за грантові кошти збудував ферму на 100 голів свиней

Київ • УНН

 • 19019 перегляди

Приклад з Миколою Ружицьким - це мотивація для його бойових побратимів. Доказ того, що можна всього досягнути, коли сильно захотіти. Тепер демобілізовані зможуть приїхати, подивитися та переконатися, що мрії здійснюються.

Переможець проєкту підтримки ветеранського бізнесу #Варто "РобиТИ своє" Микола Ружицький зайнявся власною справою - вирощуванням свиней, передає УНН із посиланням на пресслужбу благодійного фонду "МХП-Громаді".

Деталі

За рахунок грантових коштів він збудував зерносклад, свинарник та придбав необхідне обладнання.

Спочатку не вірив, що грант можна виграти. Дуже хвилювався, чи запрацює такий бізнес. Допомогла сім'я, вони мене підтримували, давали слушні поради. Про таку справу давно мріяв, бо ж постійно працював у сільському господарстві. Це мені до душі

- зізнається Ружицький.

Чоловік усе життя працював біля землі, в сезон обробляв до 15 га, а в міжсезоння працював водієм за кордоном. Повномасштабна війна його застала в Німеччині. Після прибуття в Україну одразу ж мобілізувався до війська. Однак згодом, через стан здоровʼя, повернувся додому.

Відновитися після фронту допомогла робота. Кошти на власну справу чоловік отримав у межах проєкту #Варто "РобиТи своє" від благодійного фонду "МХП-Громаді" та УВФ Мінветеранів.

Спочатку родина планувала збудувати ферму на 20 голів, та завдяки підтримці вирішили збільшити комплекс. Тепер сім'я Ружицьких вирощуватиме 100 свиней. Ферма повноцінно вже працює.

За виграні кошти нам вдалося побудувати свиноферму, зерносховище, зерносушарку та купити зернову сівалку. Сподіваюсь, що зможу забезпечити односельців не тільки якісним м'ясом, а й збудувати свій млин та олійню

 - зазначає він.

В рамках конкурсу #Варто "РобиТИ своє" було обрано 10 переможців серед ветеранів або членів їх родин, які подали відповідні проєктні заявки, захистили свої проєкти перед експертною комісією та отримали фінансування свого бізнесу, коментує експертка Центру методології та стратегії соціального розвитку МХП Анастасія Амосова.

Компанія МХП та Фонд "МХП - Громаді" розвивають програму комплексної підтримки та індивідуального супроводу військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч". І зараз у фокусі цієї програми - підтримка підприємництва серед ветеранів та їхніх родин. За результатами дослідження, від Українського ветеранського фонду - 64% фронтовиків хочуть бути підприємцями. Тож ми підтримуємо такі грантові конкурси для підприємців-ветеранів як #Варто "РобиТИ своє". Зараз, коли наші ветерани повертаються додому до своєї родини, на роботу, до громади - ми створюємо умови та можливості, щоб вони знаходили себе в цивільному житті та відчували підтримку

- зазначає вона.

"Вінницький Хаб МХП спільно зі стратегічним партнером БФ "МХП - Громаді" постійно сприяє в допомозі, як військовим, так і ветеранам. У нас є низка програм, які розраховані для таких людей та членів їхніх родин. Не залишаємо поза увагою жодного випадку. Приклад з Миколою Ружицьким - це мотивація для його побратимів. Доказ того, що можна всього досягнути, коли сильно захотіти. Адже в Миколи не було попереднього досвіду ведення бізнесу.

Зараз чоловік уже ділиться секретами господарювання. Тепер демобілізовані його побратими зможуть приїхати, подивитися та переконатися, що мрії здійснюються.

Підкреслю, що компанія МХП та Фонд "МХП - Громаді" розвивають програму комплексної підтримки та індивідуального супроводу військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч". І зараз у фокусі цієї програми - підтримка підприємництва серед ветеранів та їхніх родин

- додає директор Вінницького Хабу МХП Володимир Прокопчук.

Додамо, що компанія МХП та благодійний фонд "МХП - Громаді" розвивають програму комплексної підтримки та індивідуального супроводу військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч".

Зараз у фокусі цієї програми - підтримка підприємництва серед ветеранів та їхніх родин. На початку 2023-го благодійний фонд "МХП-Громаді" у партнерстві з Українським ветеранським фондом Міністерства ветеранів організував конкурс #Варто "РобиТИ своє".

За умовами конкурсу десятеро українців - ветерани та їхні сім'ї, а також родини загиблих - отримали від 500 000 грн до 1,5 млн грн на розвиток власного бізнесу.

Український ветеранський фонд працює, щоб забезпечувати ветеранів можливостями, ресурсами та підтримкою, аби вони могли успішно реалізовувати свої бізнес-ініціативи. Історія Миколи Ружицького демонструє, що ці зусилля немарні: ветеран, який довгий час мріяв мати власну свиноферму, завдяки нашій спільній з партнерами підтримці зміг втілити свою мрію в життя. Такі приклади надихають продовжувати роботу й шукати нові шляхи, щоб кожен ветеран, який має бажання та ідею, зміг не лише реалізувати свій підприємницький потенціал, але й знову відчути себе потрібним у цивільному житті

- говорить виконуюча обов'язки виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
vinnytsiaВінниця
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83