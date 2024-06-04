Ветеран з Вінниччини за грантові кошти збудував ферму на 100 голів свиней

Переможець проєкту підтримки ветеранського бізнесу #Варто "РобиТИ своє" Микола Ружицький зайнявся власною справою - вирощуванням свиней, передає УНН із посиланням на пресслужбу благодійного фонду "МХП-Громаді".

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За рахунок грантових коштів він збудував зерносклад, свинарник та придбав необхідне обладнання.

Спочатку не вірив, що грант можна виграти. Дуже хвилювався, чи запрацює такий бізнес. Допомогла сім'я, вони мене підтримували, давали слушні поради. Про таку справу давно мріяв, бо ж постійно працював у сільському господарстві. Це мені до душі - зізнається Ружицький.

Чоловік усе життя працював біля землі, в сезон обробляв до 15 га, а в міжсезоння працював водієм за кордоном. Повномасштабна війна його застала в Німеччині. Після прибуття в Україну одразу ж мобілізувався до війська. Однак згодом, через стан здоровʼя, повернувся додому.

Відновитися після фронту допомогла робота. Кошти на власну справу чоловік отримав у межах проєкту #Варто "РобиТи своє" від благодійного фонду "МХП-Громаді" та УВФ Мінветеранів.

Спочатку родина планувала збудувати ферму на 20 голів, та завдяки підтримці вирішили збільшити комплекс. Тепер сім'я Ружицьких вирощуватиме 100 свиней. Ферма повноцінно вже працює.

За виграні кошти нам вдалося побудувати свиноферму, зерносховище, зерносушарку та купити зернову сівалку. Сподіваюсь, що зможу забезпечити односельців не тільки якісним м'ясом, а й збудувати свій млин та олійню - зазначає він.

В рамках конкурсу #Варто "РобиТИ своє" було обрано 10 переможців серед ветеранів або членів їх родин, які подали відповідні проєктні заявки, захистили свої проєкти перед експертною комісією та отримали фінансування свого бізнесу, коментує експертка Центру методології та стратегії соціального розвитку МХП Анастасія Амосова.

Компанія МХП та Фонд "МХП - Громаді" розвивають програму комплексної підтримки та індивідуального супроводу військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч". І зараз у фокусі цієї програми - підтримка підприємництва серед ветеранів та їхніх родин. За результатами дослідження, від Українського ветеранського фонду - 64% фронтовиків хочуть бути підприємцями. Тож ми підтримуємо такі грантові конкурси для підприємців-ветеранів як #Варто "РобиТИ своє". Зараз, коли наші ветерани повертаються додому до своєї родини, на роботу, до громади - ми створюємо умови та можливості, щоб вони знаходили себе в цивільному житті та відчували підтримку - зазначає вона.

"Вінницький Хаб МХП спільно зі стратегічним партнером БФ "МХП - Громаді" постійно сприяє в допомозі, як військовим, так і ветеранам. У нас є низка програм, які розраховані для таких людей та членів їхніх родин. Не залишаємо поза увагою жодного випадку. Приклад з Миколою Ружицьким - це мотивація для його побратимів. Доказ того, що можна всього досягнути, коли сильно захотіти. Адже в Миколи не було попереднього досвіду ведення бізнесу.

Зараз чоловік уже ділиться секретами господарювання. Тепер демобілізовані його побратими зможуть приїхати, подивитися та переконатися, що мрії здійснюються.

Підкреслю, що компанія МХП та Фонд "МХП - Громаді" розвивають програму комплексної підтримки та індивідуального супроводу військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч". І зараз у фокусі цієї програми - підтримка підприємництва серед ветеранів та їхніх родин - додає директор Вінницького Хабу МХП Володимир Прокопчук.

Додамо, що компанія МХП та благодійний фонд "МХП - Громаді" розвивають програму комплексної підтримки та індивідуального супроводу військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч".

Зараз у фокусі цієї програми - підтримка підприємництва серед ветеранів та їхніх родин. На початку 2023-го благодійний фонд "МХП-Громаді" у партнерстві з Українським ветеранським фондом Міністерства ветеранів організував конкурс #Варто "РобиТИ своє".

За умовами конкурсу десятеро українців - ветерани та їхні сім'ї, а також родини загиблих - отримали від 500 000 грн до 1,5 млн грн на розвиток власного бізнесу.

Український ветеранський фонд працює, щоб забезпечувати ветеранів можливостями, ресурсами та підтримкою, аби вони могли успішно реалізовувати свої бізнес-ініціативи. Історія Миколи Ружицького демонструє, що ці зусилля немарні: ветеран, який довгий час мріяв мати власну свиноферму, завдяки нашій спільній з партнерами підтримці зміг втілити свою мрію в життя. Такі приклади надихають продовжувати роботу й шукати нові шляхи, щоб кожен ветеран, який має бажання та ідею, зміг не лише реалізувати свій підприємницький потенціал, але й знову відчути себе потрібним у цивільному житті - говорить виконуюча обов'язки виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.