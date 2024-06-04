Ветеран из Винницкой области за грантовые средства построил ферму на 100 голов свиней
Киев • УНН
Пример с Николаем Ружицким-это мотивация для его боевых собратьев. Доказательство того, что можно всего достичь, когда сильно захотеть. Теперь демобилизованные смогут приехать, посмотреть и убедиться, что мечты сбываются.
Победитель проекта поддержки ветеранского бизнеса #Варто "РобиТи своє" Николай Ружицкий занялся собственным делом - выращиванием свиней, передает УНН со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда "МХП-громаде".
Детали
За счет денежных средств он построил зерносклад, свинарник и приобрел необходимое оборудование.
Сначала не верил, что грант можно выиграть. Очень волновался, заработает ли такой бизнес. помогла семья, они меня поддерживали, давали дельные советы. О таком деле давно мечтал, потому что постоянно работал в сельском хозяйстве. Это мне по душе
Мужчина всю жизнь работал у земли, в сезон обрабатывал до 15 га, а в межсезонье работал водителем за границей. Полномасштабная война его застала в Германии. По прибытии в Украину сразу же мобилизовался в войска. Однако впоследствии, из-за состояния здоровья, вернулся домой.
Восстановиться после фронта помогла работа. Средства на собственное дело мужчина получил в рамках проекта #Варто "РобиТи своє" от благотворительного фонда "МХП-громаде" и уфф Минветеранов.
Изначально семья планировала построить ферму на 20 голов, и благодаря поддержке решили увеличить комплекс. Теперь семья Ружицких будет выращивать 100 свиней. Ферма полноценно уже работает.
За выигранные средства нам удалось построить свиноферму, зернохранилище, зерносушилку и купить зерновую сеялку. Надеюсь, что смогу обеспечить односельчан не только качественным мясом, но и построить свою мельницу и масло
В рамках конкурса #Варто "РобиТи своє" было выбрано 10 победителей среди ветеранов или членов их семей, которые подали соответствующие проектные заявки, защитили свои проекты перед экспертной комиссией и получили финансирование своего бизнеса, комментирует эксперт Центра методологии и стратегии социального развития МХП Анастасия Амосова.
Компания МХП и Фонд "МХП - общине" развивают программу комплексной поддержки и индивидуального сопровождения военных, ветеранов и их семей "МХП рядом". И сейчас в фокусе этой программы-Поддержка предпринимательства среди ветеранов и их семей. По результатам исследования, от украинского ветеранского фонда - 64% фронтовиков хотят быть предпринимателями. Поэтому мы поддерживаем такие грантовые конкурсы для предпринимателей-ветеранов как #Варто "РобиТи своє". сейчас, когда наши ветераны возвращаются домой к своей семье, на работу, в общество - мы создаем условия и возможности, чтобы они находили себя в гражданской жизни и чувствовали поддержку
"Винницкий Хаб МХП совместно со стратегическим партнером БФ "МХП - громаде" постоянно содействует в помощи, как военным, так и ветеранам. У нас есть ряд программ, которые рассчитаны для таких людей и членов их семей. Не оставляем без внимания ни одного случая. Пример с Николаем Ружицким-это мотивация для его собратьев. Доказательство того, что можно всего достичь, когда сильно захотеть. Ведь у Николая не было предыдущего опыта ведения бизнеса.
Сейчас мужчина уже делится секретами хозяйствования. Теперь демобилизованные его собратья смогут приехать, посмотреть и убедиться, что мечты сбываются.
Подчеркивает, что компания МХП и Фонд "МХП - громаде" развивают программу комплексной поддержки и индивидуального сопровождения военных, ветеранов и их семей "МХП рядом". И сейчас в фокусе этой программы-Поддержка предпринимательства среди ветеранов и их семей
Добавим, что компания МХП и благотворительный фонд "МХП - громаде" развивают программу комплексной поддержки и индивидуального сопровождения военных, ветеранов и их семей "МХП рядом".
Сейчас в фокусе этой программы-Поддержка предпринимательства среди ветеранов и их семей. В начале 2023-го благотворительный фонд "МХП-общине" в партнерстве с украинским ветеранским фондом Министерства ветеранов организовал конкурс #Варто "РобиТи своє".
По условиям конкурса десять украинцев-ветераны и их семьи, а также семьи погибших - получили от 500 000 грн до 1,5 млн грн на развитие собственного бизнеса.
Украинский ветеранский фонд работает, чтобы обеспечивать ветеранов возможностями, ресурсами и поддержкой, чтобы они могли успешно реализовывать свои бизнес-инициативы. История Николая Ружицкого демонстрирует, что эти усилия немарны: ветеран, который долгое время мечтал иметь собственную свиноферму, благодаря нашей совместной с партнерами поддержке смог воплотить свою мечту в жизнь. Такие примеры вдохновляют продолжать работу и искать новые пути, чтобы каждый ветеран, имеющий желание и идею, смог не только реализовать свой предпринимательский потенциал, но и снова почувствовать себя нужным в гражданской жизни
справка
"МХП-общине" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия-комплексное развитие общин. география деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
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