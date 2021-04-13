Верещук назвала окружний суд столиці “вовчим лігвом” і закликала покінчити з ним

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук підтримала ініціативу Президента Володимира Зеленського ліквідувати окружний суд столиці. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Звісно, я повністю підтримую Президента Зеленського у його ініціативі ліквідувати ОАСК. Бо все це стало таким одіозним, що перетворилось на сюр: якісь судді, плівки, хабарі, підозри, виклики до НАБУ, ухилення фігурантів від цих викликів. І тут ще брат із СЗР. Це повний сюр, і таке толерувати не можна. Має бути хтось або щось, що покладе край цьому неподобству.

Деякі судді згадують про закон тільки коли отримують підозри та виклики до НАБУ. А решту часу замість правосуддя займаються не просто бізнесом, а політичним бізнесом, при цьому фактично формуючи ОЗУ, які протиставляють себе Державі. Але є межа, коли хтось має твердо сказати: все, досить, закінчуємо з цим. І якщо покінчити з вовчим лігвом можна лише через Закон про ліквідацію ОАСК, значить, хай так і буде”, — наголосила вона.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстровано Президентський законопроект № 5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

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