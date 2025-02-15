Венс спростував чутки про відправку військ США в Україну

Джей Ді Венс спростував припущення про можливість відправки військ США в Україну. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

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Віце-президент США Джей Ді Венс розкритикував публікацію The Wall Street Journal, заявивши, що видання перекрутило його слова. У соцмережі X він наголосив, що ніколи не допускав можливості відправки американських військових в Україну.

Суперечливі інтерпретації з’явилися після його інтерв’ю, в якому він згадав про "військові інструменти впливу" щодо рф. Однак сам Венс наголосив, що війна є виключно конфліктом між Україною та агресором, а безпека американських військових не повинна опинятися під загрозою без чіткої необхідності.

Президент Трамп є головним виконавцем угоди, і він принесе мир у регіон, припинивши війну в Україні. Як ми завжди говорили, американські війська ніколи не повинні зазнавати шкоди там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна між росією та Україною