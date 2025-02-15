Венс спростував чутки про відправку військ США в Україну
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заперечив інформацію WSJ про можливість відправки американських військ в Україну. Він наголосив, що війна є конфліктом між Україною та рф, де США не повинні ризикувати військовими.
Джей Ді Венс спростував припущення про можливість відправки військ США в Україну. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Деталі
Віце-президент США Джей Ді Венс розкритикував публікацію The Wall Street Journal, заявивши, що видання перекрутило його слова. У соцмережі X він наголосив, що ніколи не допускав можливості відправки американських військових в Україну.
Суперечливі інтерпретації з’явилися після його інтерв’ю, в якому він згадав про "військові інструменти впливу" щодо рф. Однак сам Венс наголосив, що війна є виключно конфліктом між Україною та агресором, а безпека американських військових не повинна опинятися під загрозою без чіткої необхідності.
Президент Трамп є головним виконавцем угоди, і він принесе мир у регіон, припинивши війну в Україні. Як ми завжди говорили, американські війська ніколи не повинні зазнавати шкоди там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна між росією та Україною
Політик також розкритикував редакційну політику WSJ, звинувативши газету в спробах просувати ідею розширення американської військової присутності за кордоном.
Нагадаємо
Раніше The Wall Street Journal поінформував, що Віце-президент США Джей Ді Венс заявив про можливість застосування нових санкцій та відправки військ в Україну. Це станеться у випадку, якщо рф відмовиться від мирних переговорів.
Венс: США розглядають відправку військ в Україну в разі відмови рф від миру14.02.25, 07:31 • 42015 переглядiв