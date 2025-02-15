Вэнс опроверг слухи об отправке войск США в Украину

ukenru
Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 121845 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 171251 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 139410 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 137617 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 127547 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 119892 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 118673 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 112077 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 143438 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145552 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 120119 просмотра
США хотят не просто прекращения войны, а установления устойчивого мира - Вэнс после встречи с Зеленским

США хотят не просто прекращения войны, а установления устойчивого мира - Вэнс после встречи с Зеленским

14 февраля, 17:44 • 49098 просмотра
"Мы продолжим наши встречи и нашу работу": Зеленский о мире, гарантиях безопасности и встрече с Вэнсом

"Мы продолжим наши встречи и нашу работу": Зеленский о мире, гарантиях безопасности и встрече с Вэнсом

14 февраля, 18:13 • 107167 просмотра
Зеленский раскрыл ожидания от 16-го пакета санкций ЕС против рф

Зеленский раскрыл ожидания от 16-го пакета санкций ЕС против рф

14 февраля, 18:37 • 109223 просмотра
Зеленский отказался подписать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов - WP

Зеленский отказался подписать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов - WP

14 февраля, 19:02 • 100780 просмотра
публикации
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 171249 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 156219 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 160037 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 237657 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 245032 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 120119 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 121023 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 127149 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 139858 просмотра
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 137290 просмотра
Актуальное
Вэнс опроверг слухи об отправке войск США в Украину

Вэнс опроверг слухи об отправке войск США в Украину

Киев  •  УНН

 • 907 просмотра

Read in English

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг информацию WSJ о возможности отправки американских войск в Украину. Он отметил, что война является конфликтом между Украиной и рф, где США не должны рисковать военными.

Джей Ди Вэнс опроверг предположение о возможности отправки войск США в Украину. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал публикацию The Wall Street Journal, заявив, что издание исказило его слова. В соцсети X он подчеркнул, что никогда не допускал возможности отправки американских военных в Украину. 

Противоречивые интерпретации появились после его интервью, в котором он упомянул о "военных инструментах влияния" в отношении рф. Однако сам Вэнс отметил, что война является исключительно конфликтом между Украиной и агрессором, а безопасность американских военных не должна оказываться под угрозой без четкой необходимости. 

Президент Трамп является главным исполнителем соглашения, и он принесет мир в регион, прекратив войну в Украине. Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны нести ущерб там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война между россией и Украиной

- заявил Джей Ди Вэнс.

Политик также раскритиковал редакционную политику WSJ, обвинив газету в попытках продвигать идею расширения американского военного присутствия за рубежом.

Напомним

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о возможности применения новых санкций и отправки войск в Украину. Это произойдет в случае, если рф откажется от мирных переговоров.

Вэнс: США рассматривают отправку войск в Украину в случае отказа рф от мира14.02.25, 07:31 • 39031 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
j-d-vensДж. Д. Вэнс
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы