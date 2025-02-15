Вэнс опроверг слухи об отправке войск США в Украину
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг информацию WSJ о возможности отправки американских войск в Украину. Он отметил, что война является конфликтом между Украиной и рф, где США не должны рисковать военными.
Джей Ди Вэнс опроверг предположение о возможности отправки войск США в Украину. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал публикацию The Wall Street Journal, заявив, что издание исказило его слова. В соцсети X он подчеркнул, что никогда не допускал возможности отправки американских военных в Украину.
Противоречивые интерпретации появились после его интервью, в котором он упомянул о "военных инструментах влияния" в отношении рф. Однако сам Вэнс отметил, что война является исключительно конфликтом между Украиной и агрессором, а безопасность американских военных не должна оказываться под угрозой без четкой необходимости.
Президент Трамп является главным исполнителем соглашения, и он принесет мир в регион, прекратив войну в Украине. Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны нести ущерб там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война между россией и Украиной
Политик также раскритиковал редакционную политику WSJ, обвинив газету в попытках продвигать идею расширения американского военного присутствия за рубежом.
Напомним
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о возможности применения новых санкций и отправки войск в Украину. Это произойдет в случае, если рф откажется от мирных переговоров.
Вэнс: США рассматривают отправку войск в Украину в случае отказа рф от мира14.02.25, 07:31 • 39031 просмотр