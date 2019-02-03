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Венесуельський посол в Іраку визнав Гуайдо виконуючим обов'язки президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав спікера Національної асамблеї Хуана Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Про це він повідомив у відеозверненні, передає венесуельське видання El Nacional, інформує УНН.

“Наше місце знаходитися поруч з народом, Конституцією і Національними зборами як єдиною законною владою”, — сказав він.

Видання зазначає, що його призначив послом президент Уго Чавес, який помер в 2013 році.

23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента країни до проведення нових виборів. Його визнали США, Канада, більшість країн Латинської Америки, Грузія, Ізраїль, Європарламент та інші. Гуайдо також визнав Генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес Родрігес, якого ВВС за це назвали зрадником.

Нагадуємо, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон закликав керівництво ЗС Венесуели перейти на бік опозиції. Відповідне повідомлення він розмістив в суботу на своїй сторінці в мережі Twitter. Слова Болтона по суті дублюють заяву Гуайдо, який в суботу на антиурядовому мітингу в Каракасі в черговий раз закликав військових перейти на його сторону і прийняти міжнародну гуманітарну допомогу.

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