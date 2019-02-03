Венесуэльский посол в Ираке признал Гуайдо исполняющим обязанности президента
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента. Об этом он сообщил в видеообращении, передает венесуэльское издание El Nacional, информирует УНН.
“Наше место находится рядом с народом, Конституцией и Национальным собранием как единственной законной властью”, — сказал он.
Издание отмечает, что его назначил послом президент Уго Чавес, который скончался в 2013 году.
23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны до проведения новых выборов. Его признали США, Канада, большинство стран Латинской Америки, Грузия, Израиль, Европарламент и другие. Гуайдо также признал Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес Родригес, которого ВВС за это назвали предателем.
Напоминаем, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал руководство ВС Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в сети Twitter. Слова Болтона по сути дублируют заявление Гуайдо, который в субботу на антиправительственном митинге в Каракасе в очередной раз призвал военных перейти на его сторону и принять международную гуманитарную помощь.