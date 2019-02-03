Венесуэльский посол в Ираке признал Гуайдо исполняющим обязанности президента

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79861 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102131 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136891 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135143 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131945 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126274 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163978 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117939 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Венесуэльский посол в Ираке признал Гуайдо исполняющим обязанности президента

Венесуэльский посол в Ираке признал Гуайдо исполняющим обязанности президента

Киев  •  УНН

 • 8791 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента. Об этом он сообщил в видеообращении, передает венесуэльское издание El Nacional, информирует УНН.

“Наше место находится рядом с народом, Конституцией и Национальным собранием как единственной законной властью”, — сказал он.

Издание отмечает, что его назначил послом президент Уго Чавес, который скончался в 2013 году.

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны до проведения новых выборов. Его признали США, Канада, большинство стран Латинской Америки, Грузия, Израиль, Европарламент и другие. Гуайдо также признал Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес Родригес, которого ВВС за это назвали предателем.

Напоминаем, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал руководство ВС Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в сети Twitter. Слова Болтона по сути дублируют заявление Гуайдо, который в субботу на антиправительственном митинге в Каракасе в очередной раз призвал военных перейти на его сторону и принять международную гуманитарную помощь.

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