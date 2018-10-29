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Велика Британія введе податок на пластикову упаковку з неперероблених матеріалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Влада Сполученого Королівства збирається з 1 квітня 2022 року обкласти спеціальним податком всі види пластикової упаковки, в яких складова перероблених матеріалів буде нижча 30%. Про це сказано в бюджетному посланні міністерства фінансів, опублікованому в понеділок, інформує УНН із посиланням на ТАРС.

Податок, який не має аналогів в міжнародній практиці, буде введений з 1 квітня 2022 року. До цього часу уряд торі збирається проводити необхідні консультації по даній темі з фахівцями та представниками ділових кіл. При цьому наголошується, що бізнес-спільноті надано достатньо часу, щоб підготуватися до введення нового податку, який стане суттєвим доповненням до вже запланованої реформи системи відповідальності виробників пакувальної продукції.

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Надходження до держбюджету від податку і в результаті заходів, передбачених цією реформою, мають збільшити державні інвестиції на вирішення проблеми виробництва необроблюваної продукції із пластмаси і пластикового сміття. У новому бюджетному посланні також заявлено про виділення 20 млн фунтів стерлінгів (понад 25 млн доларів США) на боротьбу із забрудненням навколишнього середовища виробами із пластмаси. Одна половина цієї суми піде на проведення науково-дослідних робіт, що стосуються виготовлення пластика, а інша — на розробку інноваційних підходів до стимулювання виробництва продукції із вторсировини і пошуку шляхів скорочення накопичуваних обсягів сміття.

Як раніше інформував УНН, Євростат представив звіт про обсяги виробництва пластику в світі за 2016 рік. Відзначається, що всього за рік світове виробництво пластику зросло на 4%, за останні 5 років — на 20%, або на 56 млн тонн. Всього вироблено 335 млн тонн пластику, зокрема в Європі — 60 млн тонн. Одним з найбільших виробників пластику є Китай. Жителі Піднебесної виробляють близько 25% світового пластику, підкреслили в Євростаті.

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