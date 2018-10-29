Великобритания введет налог на пластиковую упаковку из непереработанных материалов

Налог, не имеющий аналогов в международной практике, будет введен с 1 апреля 2022 года. До этого времени правительство тори собирается проводить необходимые консультации по данной теме со специалистами и представителями деловых кругов. При этом отмечается, что бизнес-сообществу предоставлено достаточное время, чтобы приготовиться к введению нового налога, который станет существенным дополнением к уже запланированной реформе системы ответственности производителей упаковочной продукции.

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Поступления в госбюджет от налога и в результате мер, предусмотренных данной реформой, должны будут увеличить государственные инвестиции на решение проблемы производства неперабатываемой продукции из пластмассы и пластикового мусора. В новом бюджетном послании также заявлено о выделении 20 млн фунтов стерлингов (более 25 млн долларов США) на борьбу с загрязнением окружающей среды изделиями из пластмассы и на стимулирование производства рециркулируемых материалов. Одна половина этой суммы пойдет на проведение научно-исследовательских работ, касающихся изготовления пластика, а другая — на разработку инновационных подходов к стимулированию производства продукции из вторсырья и поиску путей сокращения накапливаемых объемов мусора.

Как ранее информировал УНН, Евростат представил отчет об объемах производства пластика в мире по 2016 год. Отмечается, что всего за год мировое производство пластика выросло на 4%, за последние 5 лет — на 20%, или на 56 млн тонн. Всего произведено 335 млн тонн пластика, в частности в Европе — 60 млн тонн. Одним из крупнейших производителей пластика является Китай. Жители Поднебесной производят около 25% мирового пластика, подчеркнули в Евростате.