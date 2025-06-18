Вдарив поліцейського по обличчю: у Чернігові затримали чоловіка за напад на велопатруль

У Чернігові затримали чоловіка, який підозрюється у тому, що напав на поліцейського під час патрулювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Чернігівській області.

Деталі

Інцидент стався вдень 17 червня. До поліції надійшло повідомлення, що "поліцейський велопатруль під час патрулювання виявив чоловіка, який порушив ПДР, почав себе зухвало поводити з правоохоронцями, а потім вдарив одного з них по обличчю".

За інформацією поліції, "зловмисника, який вдарив патрульного поліцейського, затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання".

Порушника затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

За цим фактом фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Довідка

Санкція частини 2 статті 345 КК України передбачає до 5 років обмеження або позбавлення волі.