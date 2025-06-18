Ударил полицейского по лицу: в Чернигове задержали мужчину за нападение на велопатруль

В Чернигове задержали мужчину, который подозревается в том, что напал на полицейского во время патрулирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Черниговской области.

Детали

Инцидент произошел днем 17 июня. В полицию поступило сообщение, что "полицейский велопатруль во время патрулирования обнаружил мужчину, который нарушил ПДД, начал себя вызывающе вести с правоохранителями, а затем ударил одного из них по лицу".

По информации полиции, "злоумышленник, ударивший патрульного полицейского, задержан и помещен в изолятор временного содержания".

Нарушителя задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители открыли уголовное производство.

По данному факту фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей).

Справка

Санкция части 2 статьи 345 УК Украины предусматривает до 5 лет ограничения или лишения свободы.