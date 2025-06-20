Вчитель Зеленського Авраменко порушив незручну тишу після звинувачення у втечі з України філософським дописом

Мовознавець і популяризатор української мови Олександр Авраменко, відомий також як вчитель української мови Президента України Володимира Зеленського і "вчитель-мільйонер", нагадав про себе у публічному просторі. Він виклав допис про різну роль комах бджоли та мухи у природі. Про це УНН повідомляє з посиланням на профіль Авраменка у Facebook.

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Лінгвіст опублікував перший допис після того, як його запідозрили у виїзді за кордон. У лаконічному пості Авраменко проводить паралель. Муха, за його словами, лише "споживає і гидить, її стихія - лайно". Натомість бджола, наголосив блогер, "трудиться, плоди її праці солодкі, та й середовище її - запашний квітник".

У коментарях до цього допису його попросили повідомити, де він зараз знаходиться, і спростувати або підтвердити чутки про втечу з України.

Він заперечив, відповівши на питання: "я не "втікав". Однак так і не спростував, що перебуває за кордоном. І загалом так і не розкрив, де зараз живе.

Філолог і популярний блогер останнім часом зник з поля зору - він більше не з’являється у телеефірах і майже припинив активність в Instagram, де раніше регулярно публікував нові світлини.

У вересні 2024 року користувачі звернули увагу на одне з його фото з пляжу, яке спричинило хвилю обговорень. Його читачі припустили, що він в Іспанії. У коментарях під знімком Авраменко заперечив, що залишив Україну, зазначивши, що захоплюється Іспанією, але нагадав, що чоловіки в умовах воєнного стану не мають права виїжджати.

Після цієї ситуації він частково закрив свій обліковий запис. Геолокацію, яка раніше вказувала на Іспанію, приховано, а низку світлин з коментарями - видалено або заархівовано. Тепер Авраменко зрідка з'являється у Facebook, де постить посилання на свої книги чи курси, або ж на фрагменти ефірів зі своєю участю.