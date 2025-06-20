Учитель Зеленського Авраменко порушив незручну тишу після звинувачення у втечі з України філософською дописом

Языковед и популяризатор украинского языка Александр Авраменко, известный также как учитель украинского языка Президента Украины Владимира Зеленского и "учитель-миллионер", напомнил о себе в публичном пространстве. Он выложил сообщение о разной роли насекомых пчелы и мухи в природе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на профиль Авраменко в Facebook.

Детали

Лингвист опубликовал первое сообщение после того, как его заподозрили в выезде за границу. В лаконичном посте Авраменко проводит параллель. Муха, по его словам, лишь "потребляет и гадит, ее стихия - дерьмо". В то же время пчела, подчеркнул блогер, "трудится, плоды ее труда сладки, да и среда ее - благоухающий цветник".

В комментариях к этому сообщению его попросили сообщить, где он сейчас находится, и опровергнуть или подтвердить слухи о бегстве из Украины.

Он возразил, ответив на вопрос: "я не "бежал"". Однако так и не опроверг, что находится за границей. И в целом так и не раскрыл, где сейчас живет.

Филолог и популярный блогер в последнее время исчез из поля зрения - он больше не появляется в телеэфирах и почти прекратил активность в Instagram, где ранее регулярно публиковал новые фотографии.

В сентябре 2024 года пользователи обратили внимание на одно из его фото с пляжа, которое вызвало волну обсуждений. Его читатели предположили, что он в Испании. В комментариях под снимком Авраменко возразил, что покинул Украину, отметив, что восхищается Испанией, но напомнил, что мужчины в условиях военного положения не имеют права выезжать.

После этой ситуации он частично закрыл свой аккаунт. Геолокация, которая ранее указывала на Испанию, скрыта, а ряд фотографий с комментариями - удалены или заархивированы. Теперь Авраменко изредка появляется в Facebook, где постит ссылки на свои книги или курсы, или же на фрагменты эфиров со своим участием.