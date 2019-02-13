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Вчорашні дебати в Радбезі перетворилися на головомийку Кремля – Геращенко

Київ • УНН

 • 9136 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Під час дебатів на засіданні Ради Безпеки ООН, які відбулись у вівторок, 12 лютого, країни-члени та екс-члени Радбезу засудили дії Росії, яка і була ініціатором засідання. Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.

"Вчорашні дебати в Радбезі, скликані Росією для озвучування мантр про "київську хунту", "громадянську війну" й "Порошенка, який не повинен виграти вибори", перетворилися на головомийку Кремля. Всі країни засудили агресора", - написала вона.

Так, перший віце-спікер навела слова українського Постпреда при ООН Володимира Єльченко, який напередодні під час засідання згадав, що, починаючи з 15 року РФ 18 раз порушувала оголошений 18 раз режим тиші, не виконуючи мінські угоди;
"Режими тиші тривали щонайдовше 10 хвилин.....- й починалася стрілянина", - додала вона.

Геращенко також згадала слова українського дипломата в ООН про те, що на окупованому Донбасі - понад 35 тисяч представників російських збройних формувань, і їх кураторів - понад 2 100 регулярних військових і представників ФСБ РФ.

Вона нагадала також, що за останні роки РФ і її маріонетки порушили режим тиші 54 тис. разів.

"Попри всю критику мінських угод і діяльності СММ , саме вони фіксують порушення Москвою режиму тиші. Саме на цю інформацію і фактаж орієнтується світ", - підкреслила політик.

Як повідомляв УНН, Франція, Німеччина, Польща, Бельгія та Сполучене Королівство, а також Італія, Нідерланди та Швеція висловили підтримку Україні та засудили російську агресію на Сході держави перед початком засідання Ради Безпеки ООН.

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