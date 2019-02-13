Вчорашні дебати в Радбезі перетворилися на головомийку Кремля – Геращенко

"Вчорашні дебати в Радбезі, скликані Росією для озвучування мантр про "київську хунту", "громадянську війну" й "Порошенка, який не повинен виграти вибори", перетворилися на головомийку Кремля. Всі країни засудили агресора", - написала вона.



Так, перший віце-спікер навела слова українського Постпреда при ООН Володимира Єльченко, який напередодні під час засідання згадав, що, починаючи з 15 року РФ 18 раз порушувала оголошений 18 раз режим тиші, не виконуючи мінські угоди;

"Режими тиші тривали щонайдовше 10 хвилин.....- й починалася стрілянина", - додала вона.



Геращенко також згадала слова українського дипломата в ООН про те, що на окупованому Донбасі - понад 35 тисяч представників російських збройних формувань, і їх кураторів - понад 2 100 регулярних військових і представників ФСБ РФ.



Вона нагадала також, що за останні роки РФ і її маріонетки порушили режим тиші 54 тис. разів.



"Попри всю критику мінських угод і діяльності СММ , саме вони фіксують порушення Москвою режиму тиші. Саме на цю інформацію і фактаж орієнтується світ", - підкреслила політик.



Як повідомляв УНН, Франція, Німеччина, Польща, Бельгія та Сполучене Королівство, а також Італія, Нідерланди та Швеція висловили підтримку Україні та засудили російську агресію на Сході держави перед початком засідання Ради Безпеки ООН.