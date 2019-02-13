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Вчерашние дебаты в Совбезе превратились в головомийку Кремля - Геращенко

Вчерашние дебаты в Совбезе превратились в головомийку Кремля - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 9135 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Во время дебатов на заседании Совета Безопасности ООН, которые произошли во вторник, 12 февраля, страны-члены и экс-члены Совбеза осудили действия России, которая и была инициатором заседания. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.

"Вчерашние дебаты в Совбезе, созванные Россией для озвучивания мантр про "киевскую хунту", "гражданскую войну" и "Порошенко, который не должен выиграть выборы", превратились в головомийку Кремля. Все страны осудили агрессора", - написала она.

Так, первый вице-спикер привела слова украинского Постпреда при ООН Владимира Ельченко, который накануне во время заседания вспомнил, что, начиная с 15 года РФ 18 раз нарушала объявлен 18 раз режим тишины, не выполняя минские соглашения;
"Режимы тишины продолжались длинное 10 минут ..... - и начиналась стрельба", - добавила она.

Геращенко также вспомнила слова украинского дипломата в ООН о том, что на оккупированном Донбассе - более 35 000 представителей российских вооруженных формирований, и их кураторов - более 2100 регулярных военных и представителей ФСБ РФ.

Она напомнила также, что за последние годы РФ и ее марионетки нарушили режим тишины 54 тыс. раз.

"Несмотря на всю критику минских соглашений и деятельности СММ, именно они фиксируют нарушения Москвой режима тишины. Именно на эту информацию и фактаж ориентируется мир", - подчеркнула политик.

Как сообщал УНН, Франция, Германия, Польша, Бельгия и Соединенное Королевство, а также Италия, Нидерланды и Швеция выразили поддержку Украине и осудили российскую агрессию на Востоке государства перед началом заседания Совета Безопасности ООН.

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