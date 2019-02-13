Вчерашние дебаты в Совбезе превратились в головомийку Кремля - Геращенко

"Вчерашние дебаты в Совбезе, созванные Россией для озвучивания мантр про "киевскую хунту", "гражданскую войну" и "Порошенко, который не должен выиграть выборы", превратились в головомийку Кремля. Все страны осудили агрессора", - написала она.



Так, первый вице-спикер привела слова украинского Постпреда при ООН Владимира Ельченко, который накануне во время заседания вспомнил, что, начиная с 15 года РФ 18 раз нарушала объявлен 18 раз режим тишины, не выполняя минские соглашения;

"Режимы тишины продолжались длинное 10 минут ..... - и начиналась стрельба", - добавила она.



Геращенко также вспомнила слова украинского дипломата в ООН о том, что на оккупированном Донбассе - более 35 000 представителей российских вооруженных формирований, и их кураторов - более 2100 регулярных военных и представителей ФСБ РФ.



Она напомнила также, что за последние годы РФ и ее марионетки нарушили режим тишины 54 тыс. раз.



"Несмотря на всю критику минских соглашений и деятельности СММ, именно они фиксируют нарушения Москвой режима тишины. Именно на эту информацию и фактаж ориентируется мир", - подчеркнула политик.



Как сообщал УНН, Франция, Германия, Польша, Бельгия и Соединенное Королевство, а также Италия, Нидерланды и Швеция выразили поддержку Украине и осудили российскую агрессию на Востоке государства перед началом заседания Совета Безопасности ООН.