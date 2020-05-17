Вчені в США заявили, що виявлено антитіло, яке повністю блокує коронавірус

Фахівці вивчили безліч антитіл і прийшли до висновку, що одне з них під назвою STI-1499 здатне захистити клітини людини від зараження коронавірусом. Принцип дії антитіла полягає в його здатності “огортати” вірус і виводити з організму.

“Наголошуємо, що це ліки. Знайдено рішення, яке працює на 100%”, — сказав Генрі Джі.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.