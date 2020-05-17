Ученые в США заявили, что обнаружено антитело, что полностью блокирует коронавирус

Специалисты изучили множество антител и пришли к выводу, что один из них под названием STI-1499 способен защитить клетки человека от заражения коронавирусом. Принцип действия антитела заключается в его способности "обволакивать" вирус и выводить из организма.

"Подчеркиваем, что это лекарство. Найдено решение, которое работает на 100%", - сказал Генри Джи.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.