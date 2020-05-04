Вбивство Гандзюк: засідання щодо Павловського перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Судове засідання в Одесі щодо Ігоря Павловського — колишнього помічника одного із нардепів ВР, фігуранта у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, перенесли у зв’язку з тим, що не могли зв’язатися з СІЗО. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Павловського Володимир Сергет.
"Суд переніс засідання у зв’язку з тим, що не могли зв’язатися з СІЗО, де утримується Павловський. Наступне засідання заплановане на 25 травня", - сказав адвокат.
Раніше співробітники Служби безпеки України у співпраці з Офісом генпрокурора затримали колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського за підозрою у керівництві злочинною організацією. Ця особа проходить як обвинувачений у справі Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, в Офісі Генерального прокурора 27 квітня було проведено брифінг щодо справи Гандзюк. Там стало відомо, що Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).
Після нього активісти прийшли з протестами до ОП та будинку Генпрокурора Венедіктової. Венедіктова відреагувала на акцію протесту через справу Гандзюк.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.