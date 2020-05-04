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Убийство Гандзюк: заседание в отношении Павловского перенесли

Киев • УНН

 • 12580 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Судебное заседание в Одессе в отношении Игоря Павловского - бывшего помощника одного из нардепов ВР, фигуранта по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, перенесли в связи с тем, что не могли связаться с СИЗО. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Павловского Владимир Сергет.

Убийство Гандзюк: заседание в отношении Павловского перенесли

"Суд перенес заседание в связи с тем, что не могли связаться с СИЗО, где содержится Павловский. Следующее заседание запланировано на 25 мая", - сказал адвокат.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк.

Напомним, в Офисе Генерального прокурора 27 апреля был проведен брифинг по делу Гандзюк. Там стало известно, что Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина).

После него активисты пришли с протестами к ОП и дому генпрокурора Венедиктовой. Венедиктова отреагировала на акцию протеста из-за дела Гандзюк.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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