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Вбивство Галини Гатчинс: петиція про заборону вогнепальної зброї на зйомках зібрала майже 80 тисяч підписів

Київ • УНН

 • 11459 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Режисер Бандар Альбуліві створив петицію на сайті Change.org про заборону використання справжньої зброї у фільмах. Вона зібрала майже 80 тисяч підписів, інформує УНН.

Вбивство Галини Гатчинс: петиція про заборону вогнепальної зброї на зйомках зібрала майже 80 тисяч підписів

Цитата

"Будь ласка, підпишіть цю петицію і вимагайте, щоб Алек Болдвін використав свою владу та вплив у голлівудській кіноіндустрії, щоб внести зміни та заборонити використання справжньої зброї на знімальних майданчиках", - йдеться в зверненні під петицієї на сайті.

Деталі

Сенатор штату Каліфорнія Дейв Кортезе заявив, що він планує ухвалити закон про офіційну заборону справжньої вогнепальної зброї та бойових патронів на всіх зйомках. Також до нього доєдналася губернатор Нью-Мексико Мішель Луджан Грішем, яка заявила, що її штат зробить так само, якщо індустрія розваг не ухвалить таку заборону самостійно.

Доповнення

22 жовтня американський актор Алек Болдвін під час зйомок вестерну "Іржа" випадково поранив режисера та операторку українського походження Галину Гатчинс, яка згодом померла у лікарні. В українському МЗС повідомили, що жінка мала громадянство України.

На знімальному майданчику, де було вбито Галину Гатчинс, було знайдено 600 патронів. Серед них – холості та, ймовірно, бойові набої. Про це, під час першого брифінгу правоохоронних органів, заявив шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса.

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