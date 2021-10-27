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Автори фільму "Іржа" наймуть юристів для розслідування вбивства Галини Хатчінс

Київ • УНН

 • 20012 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Автори фільму "Іржа" наймуть юристів для розслідування подробиць вбивства на знімальному майданчику кіноператора українського походження Галини Хатчінс. Перший публічний коментар слідчих щодо розслідування, транслював телеканал ВВС, передає УНН.

Автори фільму "Іржа" наймуть юристів для розслідування вбивства Галини Хатчінс

Деталі

Юристи кінопродюсерів фільму "Іржа" займуться розслідуванням вбивства Хатчінс на знімальному майданчику.

Юридична фірма Jenner & Block підтвердила BBC News, що представлятиме інтереси продюсерів. Групу юристів очолить колишній федеральний прокурор Брендон Фокс.

Раніше Фокс пропрацював два роки начальником кримінального відділу у прокуратурі США у Лос-Анджелесі.

Додамо

Розслідування стрілянини за участю актора Алека Болдуіна ще не завершено, але сьогоднішня пресконференція поліції, надала деякі цікаві нові подробиці інциденту:

  • "Свинцевий снаряд", витягнутий з плеча директора, був "бойовим патроном, випущеним Болдуіном з револьвера", - повідомив шериф.
  • Троє людей тримали в руках зброю до того як передати її Болдуіну. Зі зброєю працювали помічник директора фільму Девід Холлс та зброяр Ханна Гутьєррес-Рід.
  • За словами шерифа округу, зйомки проходили за участю від 90 до 100 осіб.
  • Зібрано близько 600 доказів, у тому числі три екземпляри вогнепальної зброї та 500 набоїв.
  • Болдуін стріляв з револьвера F LLI Pietta Long Colt .45. Полція відновила використану гільзу, якою убили Хатчінс.
  • Поки невідомо, чи будуть пред'явлені звинувачення у зв'язку з інцидентом.

    • Доповнення

    Галина Хатчінс народилася у родині військового, який служив на радянській військовій базі за Полярним колом. Хатчінс закінчила Київський державний університет за спеціальністю "міжнародна журналістика", а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії.

    У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту в США та зробила успішну кар'єру оператора. У 2019 році Журнал American Cinematographer назвав її однією із висхідних зірок американської кінематографії. У числі іншого вона знімала стрічку про супергероя "Макс Фіст" (Archenemy) та фільм жахів "Дорогуша" (Darlin).

    16 жовтня під час зйомок вестерну "Іржа" сталася стрілянина за участю актора Алека Болдуіна, який смертельно поранив Хатчінс.

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