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Авторы фильма "Ржавчина" наймут юристов для расследования убийства Галины Хатчинс

Киев • УНН

 • 20012 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Авторы фильма "Ржавчина" наймут юристов для расследования подробностей убийства на съемочной площадке киноператора украинского происхождения Галины Хатчинс. Первый публичный комментарий следователей по расследованию, транслировал телеканал BBC, передает УНН.

Авторы фильма "Ржавчина" наймут юристов для расследования убийства Галины Хатчинс

Детали

Юристы кинопродюсеров фильма "Ржавчина" займутся расследованием убийства Хатчинс на съемочной площадке.

Юридическая фирма Jenner & Block подтвердила BBC News, что будет представлять интересы продюсеров. Группу юристов возглавит бывший федеральный прокурор Брэндон Фокс.

Ранее Фокс проработал два года начальником криминального отдела в прокуратуре США в Лос-Анджелесе.

Добавим

Расследование стрельбы с участием актера Алека Болдуина еще не завершено, но сегодняшняя пресс-конференция полиции предоставила некоторые интересные новые подробности инцидента:

  • "Свинцовый снаряд", вытянутый с плеча директора, был "боевым патроном, выпущенным Болдуином из револьвера", - сообщил шериф.
  • Три человека держали в руках оружие до того, как передать его Болдуину. С оружием работали помощник директора фильма Дэвид Холлс и оружейник Ханна Гутьеррес-Рид.
  • По словам шерифа округа, съемки проходили с участием от 90 до 100 человек.
  • Собрано около 600 доказательств, в том числе три экземпляра огнестрельного оружия и 500 патронов.
  • Болдуин стрелял из револьвера F LLI Pietta Long Colt .45. Полция восстановила использованную гильзу, которой убили Хатчинс.
  • Пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения в связи с инцидентом.

    • Дополнение

    Галина Хатчинс родилась в семье военного, служившего на советской военной базе за Полярным кругом. Хатчинс окончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

    В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" (Archenemy) и фильме ужасов "Дорогуша" (Darlin).

    16 октября во время съемок вестерна "Ржавчина" произошла стрельба с участием актера Алека Болдуина, который смертельно ранил Хатчинс.

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