Авторы фильма "Ржавчина" наймут юристов для расследования убийства Галины Хатчинс

Детали

Юристы кинопродюсеров фильма "Ржавчина" займутся расследованием убийства Хатчинс на съемочной площадке.

Юридическая фирма Jenner & Block подтвердила BBC News, что будет представлять интересы продюсеров. Группу юристов возглавит бывший федеральный прокурор Брэндон Фокс.

Ранее Фокс проработал два года начальником криминального отдела в прокуратуре США в Лос-Анджелесе.

Добавим

Расследование стрельбы с участием актера Алека Болдуина еще не завершено, но сегодняшняя пресс-конференция полиции предоставила некоторые интересные новые подробности инцидента:

"Свинцовый снаряд", вытянутый с плеча директора, был "боевым патроном, выпущенным Болдуином из револьвера", - сообщил шериф.

Три человека держали в руках оружие до того, как передать его Болдуину. С оружием работали помощник директора фильма Дэвид Холлс и оружейник Ханна Гутьеррес-Рид.

По словам шерифа округа, съемки проходили с участием от 90 до 100 человек.

Собрано около 600 доказательств, в том числе три экземпляра огнестрельного оружия и 500 патронов.

Болдуин стрелял из револьвера F LLI Pietta Long Colt .45. Полция восстановила использованную гильзу, которой убили Хатчинс.

Пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения в связи с инцидентом.

Дополнение

Галина Хатчинс родилась в семье военного, служившего на советской военной базе за Полярным кругом. Хатчинс окончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" (Archenemy) и фильме ужасов "Дорогуша" (Darlin).

16 октября во время съемок вестерна "Ржавчина" произошла стрельба с участием актера Алека Болдуина, который смертельно ранил Хатчинс.