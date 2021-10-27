Авторы фильма "Ржавчина" наймут юристов для расследования убийства Галины Хатчинс
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Авторы фильма "Ржавчина" наймут юристов для расследования подробностей убийства на съемочной площадке киноператора украинского происхождения Галины Хатчинс. Первый публичный комментарий следователей по расследованию, транслировал телеканал BBC, передает УНН.
Детали
Юристы кинопродюсеров фильма "Ржавчина" займутся расследованием убийства Хатчинс на съемочной площадке.
Юридическая фирма Jenner & Block подтвердила BBC News, что будет представлять интересы продюсеров. Группу юристов возглавит бывший федеральный прокурор Брэндон Фокс.
Ранее Фокс проработал два года начальником криминального отдела в прокуратуре США в Лос-Анджелесе.
Добавим
Расследование стрельбы с участием актера Алека Болдуина еще не завершено, но сегодняшняя пресс-конференция полиции предоставила некоторые интересные новые подробности инцидента:
Дополнение
Галина Хатчинс родилась в семье военного, служившего на советской военной базе за Полярным кругом. Хатчинс окончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.
В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" (Archenemy) и фильме ужасов "Дорогуша" (Darlin).
16 октября во время съемок вестерна "Ржавчина" произошла стрельба с участием актера Алека Болдуина, который смертельно ранил Хатчинс.