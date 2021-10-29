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Убийство Галины Гатчынс: петиция о запрещении огнестрельного оружия на съемках собрала почти 80 тысяч подписей

Киев • УНН

 • 11459 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Режиссер Бандар Альбуливи создал петицию на сайте Change.org о запрете использования настоящего оружия в фильмах. Она собрала около 80 тысяч подписей, информирует УНН.

Убийство Галины Гатчынс: петиция о запрещении огнестрельного оружия на съемках собрала почти 80 тысяч подписей

Цитата

"Пожалуйста, подпишите эту петицию и требуйте, чтобы Алек Болдвин использовал свою власть и влияние в голливудской киноиндустрии, чтобы внести изменения и запретить использование настоящего оружия на съемочных площадках", - говорится в обращении на сайте.

Детали

Сенатор штата Калифорния Дэйв Кортезе заявил, что он планирует принять закон об официальном запрете настоящего огнестрельного оружия и боевых патронов на всех съемках. Также к нему присоединилась губернатор штата Нью-Мексико Мишель Луджан Гришем, которая заявила, что ее штат сделает так же, если индустрия развлечений не примет такой запрет самостоятельно.

Дополнение

22 октября американский актер Алек Болдвин во время съемок вестерна "Ржавчина" случайно ранил режиссера и оператора украинского происхождения Галину Гатчынс, которая впоследствии скончалась в больнице. В украинском МИД сообщили, что у женщины было гражданство Украины.

На съемочной площадке, где была убита Галина Гатчынс, было найдено 600 патронов. Среди них – холостые и, вероятно, боевые патроны. Об этом во время первого брифинга правоохранительных органов заявил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса.

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