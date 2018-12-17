Варфоломія запросили в Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій запросив Вселенського патріарха Варфоломія до українського парламенту. Про це він повідомив у понеділок під час засідання погоджувальної ради ВР, передає кореспондент УНН.
"Я запрошую Всесвятійшого патріарха Варфоломія прибути до України і виступити з Верховної Ради України. Я переконаний, що ми маємо гідно пошанувати цю видатну людину, мужню особистість, яка назавжди вписана в історію України", - сказав Парубій.
Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.
Вселенський патріарх підтвердив, що Томос українській церкві дадуть на Святвечір, 6 січня.