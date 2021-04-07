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Вакцинацію CoronaVac розпочнуть після 10 квітня – Степанов

Вакцинацію CoronaVac розпочнуть після 10 квітня – Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив, коли в Україні почнеться щеплення першою партією китайської вакцини CoronaVac, яку вже привезли в Україну, інформує УНН.

Цитата:

"Вакцина, згідно з всіма нашим нормативно-правовим документом, повинна пройти лабораторний контроль. Лабораторний контроль має певні терміни. 10 квітня закінчиться лабораторний контроль – і відразу ця вакцина почне використовуватися для щеплень", - повідомив міністр Степанов.

Що відомо про CoronaVac

Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech — це традиційна інактивована вакцина на основі “вбитого” вірусу.

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків). 

Вакцину CoronaVac активно використовують в Туреччині. Тут проводили третю фазу досліджень препарату.
Щеплення вакциною CoronaVac одним з перших у січні зробив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Також нею щепився і 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій. Загалом Туреччина закупила 50 млн доз вакцини CoronaVac.

CoronaVac в Україні

25 березня до України з Китаю прибула перша партія (215 тис. доз) із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%. 

Окрім цього технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор. 

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