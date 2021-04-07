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Вакцинацию CoronaVac начнут после 10 апреля - Степанов

Вакцинацию CoronaVac начнут после 10 апреля - Степанов

Киев  •  УНН

 • 15815 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 сообщил, когда в Украине начнется прививание первой партией китайской вакцины CoronaVac, которую уже привезли в Украину, передает УНН.

Цитата:

"Вакцина, согласно всем нашим нормативно-правовым документам, должна пройти лабораторный контроль. Лабораторный контроль имеет определенные сроки. 10 апреля закончится лабораторный контроль - и сразу эта вакцина начнет использоваться для прививок", - сообщил министр Степанов.

Что известно о CoronaVac

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech - это традиционная инактивированная вакцина на основе "убитого" вируса.

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Вакцину CoronaVac активно используют в Турции. Здесь проводили третью фазу исследований препарата.
Прививку вакциной CoronaVac одним из первых в январе сделал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также ей привился и 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей. В общем Турция закупила 50 млн доз вакцины CoronaVac.

CoronaVac в Украине

25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.

Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам експерта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.

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