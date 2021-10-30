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Вакцинація освітян: порогу щеплень у 80% не досягли дитсадочки ще у восьми областях

Київ • УНН

 • 20143 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Показник вакцинації у 80% у персоналу дитячих садочків ще недосягнуто 8-ма регіонами. Загалом хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 85% працівників дитсадків. Такі дані оприлюднив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у суботу, 30 жовтня, пише УНН.

Вакцинація освітян: порогу щеплень у 80% не досягли дитсадочки ще у восьми областях

Цитата:

"За оперативною інформацією областей, принаймні одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали:

  • майже 85% працівників садочків;
  • майже 92% працівників спеціалізованих закладів освіти", - повідомив міністр.

Деталі

За даними голови МОН, двома дозами вакцинувувалися вже майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів садочків.

Найвищі показники щеплення (принаймні однією дозою) серед освітян закладів дошкільної освіти сьогодні демонструють:

  • Тернопільська область – 97,7%;
  • Харківська – 95,2%;
  • Донецька – 92,9%.

Найбільша кількість вакцинованих (хоча б однією дозою) освітян у спеціалізованих закладах у:

  • Херсонській області – 99,2%;
  • Запорізькій – 97,8%;
  • Черкаській – 97,3%.

"Стосовно садочків, то показник вакцинації у 80% (повний і неповний цикл) ще недосягнуто 8-ма регіонами. Але більшість з них уже буквально за крок до мети", - зауважив Шкарлет.

А поріг щеплення у 80% серед вчителів спеціалізованих закладів (повний та неповний цикл вакцинації), з його слів, досягнуто всіма областями країни.

Додамо

За даними МОН, у всіх областях школи досягли порогу щеплень для можливості офлайн-навчання, однак, не у "червоних" зонах.

Доповнення

За вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% провакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки). У регіонах, які потрапили до "червоної" зони, на канікулах або дистанційному навчанні перебувають заклади освіти, які не досягли показника вакцинації у 100%.

Раніше Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. До нього увійшли і освітяни.

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