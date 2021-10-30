Вакцинация педагогов: порог прививок в 80% не достигли детсады еще в восьми областях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Показатель вакцинации в 80% у персонала детских садов еще недостигнут 8-ю регионами. В общей сложности хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили около 85% работников детсадов. Такие данные обнародовал министр образования и науки Сергей Шкарлет в субботу, 30 октября, пишет УНН.
Цитата:
"По оперативной информации областей, по крайней мере одну дозу прививки от COVID-19 уже получили:
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- почти 85% работников детсадов;
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- почти 92% работников специализированных учебных заведений", - сообщил министр.
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Детали
По данным главы МОН, двумя дозами вакцинировались уже почти 76% работников специализированных заведений и почти 62% воспитателей садиков.
Самые высокие показатели вакцинации (по крайней мере одной дозой) среди педагогов заведений дошкольного образования сегодня демонстрируют:
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- Тернопольская область – 97,7%;
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- Харьковская – 95,2%;
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- Донецкая – 92,9%.
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Наибольшее количество вакцинированных (хотя бы одной дозой) педагогов в специализированных заведениях в:
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- Херсонской области – 99,2%;
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- Запорожской – 97,8%;
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- Черкасской – 97,3%.
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"Что касается садиков, то показатель вакцинации в 80% (полный и неполный цикл) еще не достигнут 8-ю регионами. Но большинство из них уже буквально в шаге от цели", - отметил Шкарлет.
А порог прививки в 80% среди учителей специализированных заведений (полный и неполный цикл вакцинации), по его словам, достигнут всеми областями страны.
Добавим
По данным МОН, во всех областях школы достигли порога прививок для возможности офлайн-обучения, однако, не в "красных" зонах.
Дополнение
По требованию Минздрава для очного обучения требуется 80% провакцинированных сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической опасности). В регионах, попавших в "красную" зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся учебные заведения, которые не достигли показателя вакцинации в 100%.
Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. В него вошли и педагоги.