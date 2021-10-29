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Вакцинація освітян: у всіх областях школи досягли порогу щеплень для можливості офлайн-навчання

Київ • УНН

 • 19990 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 90% вчителів, повністю вакциновані - майже 65%. У всіх областях у школах досягли поріг щеплення у 80%. Про це у своєму Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, пише УНН.

Вакцинація освітян: у всіх областях школи досягли порогу щеплень для можливості офлайн-навчання

Цитата:

“На сьогодні одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 90% вчителів. Двома дозами вакциновано понад 417 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або майже 65%”, — повідомив Шкарлет.

"Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни", - додав голова МОН.

Деталі

За його даними, найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян демонструють:

  • Київська область — 98,8%;
  • Миколаївська — 98%;
  • Харківська — 95,5%;
  • Хмельницька — 94,1%;
  • Донецька — 93%.

“Вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19. Щеплення гарантує легший перебіг хвороби, а також право на офлайн-навчання дітей”, — додав Шкарлет.

Додамо, за вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% провакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки). У регіонах, які потрапили до "червоної" зони, на канікулах або дистанційному навчанні перебувають школи, які не досягли показника вакцинації у 100%. За даними МОН на 25 жовтня, це: в Одеській області – 149 шкіл, у Донецькій – 93, у Запорізькій – 47. При цьому з 25 жовтня на канікулах перебувають 8 тис. шкіл.

Нагадаємо

Раніше Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. До нього увійшли і освітяни.

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