Вакцинація освітян: у всіх областях школи досягли порогу щеплень для можливості офлайн-навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 90% вчителів, повністю вакциновані - майже 65%. У всіх областях у школах досягли поріг щеплення у 80%. Про це у своєму Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, пише УНН.
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“На сьогодні одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 90% вчителів. Двома дозами вакциновано понад 417 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або майже 65%”, — повідомив Шкарлет.
"Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни", - додав голова МОН.
Деталі
За його даними, найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян демонструють:
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- Київська область — 98,8%;
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- Миколаївська — 98%;
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- Харківська — 95,5%;
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- Хмельницька — 94,1%;
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- Донецька — 93%.
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“Вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19. Щеплення гарантує легший перебіг хвороби, а також право на офлайн-навчання дітей”, — додав Шкарлет.
Додамо, за вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% провакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки). У регіонах, які потрапили до "червоної" зони, на канікулах або дистанційному навчанні перебувають школи, які не досягли показника вакцинації у 100%. За даними МОН на 25 жовтня, це: в Одеській області – 149 шкіл, у Донецькій – 93, у Запорізькій – 47. При цьому з 25 жовтня на канікулах перебувають 8 тис. шкіл.
Нагадаємо
Раніше Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. До нього увійшли і освітяни.