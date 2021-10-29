Вакцинация педагогов: во всех областях школы достигли порога прививок для возможности оффлайн-обучения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получило почти 90% учителей, полностью вакцинированы - почти 65%. Во всех областях в школах достигнут порог прививок в 80%. Об этом в своем Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт, пишет УНН.
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“На сегодняшний день одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 90% учителей. Двумя дозами вакцинировано более 417 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или почти 65%”, - сообщил Шкарлетт.
"Порог прививок у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигнут всеми областями страны", - добавил глава МОН.
Детали
По его данным, наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов демонстрируют:
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- Киевская область - 98,8%;
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- Николаевская - 98%;
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- Харьковская - 95,5%;
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- Хмельницкая - 94,1%;
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- Донецкая - 93%.
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“Вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19. Прививка гарантирует более легкое течение болезни, а также право на оффлайн-обучение детей”, - добавил Шкарлетт.
Добавим, по требованию Минздрава для очного обучения требуется 80% провакцинированных сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической опасности). В регионах, попавших в "красную" зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся школы, не достигшие показателя вакцинации в 100%. По данным МОН на 25 октября, это: в Одесской области – 149 школ, Донецкой – 93, в Запорожской – 47. При этом с 25 октября на каникулах находятся 8 тыс. школ.
Напомним
Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. В него вошли и педагоги.