ВАКС залишив арешт і зменшив заставу очільниці Хмельницької МСЕК

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі до 23 березня 2025 року та зменшив їй заставу до 260 млн грн. Про це повідомляє ВАКС, пише УНН.

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"У четвер, 23 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та продовжила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований раніше до очільниці Хмельницької обласної МСЕК (медико-соціальної експертної комісії). Строк дії – 60 діб, тобто до 23 березня 2025 року включно", - зазаначає ВАКС.

Окрім того, слідчий суддя визначила інший обсяг застави - 260 млн грн.

У разі внесення застави у визначеному слідчою суддею обсязі, вважатиметься, що до підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді застави. У такому випадку підозрювана зобов’язана буде прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду, а також виконувати такі обов’язки:

не залишати межі міста Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що ВАКС продовжив арешт Тетяни Крупи до січня 2025 року, знизивши заставу до 280 млн грн. Справу про незаконне збагачення екскерівниці Хмельницької МСЕК розслідуватимуть до квітня 2025 року.