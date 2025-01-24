ВАКС оставил арест и уменьшил залог руководительнице Хмельницкой МСЭК
Киев • УНН
ВАКС продлил содержание под стражей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 23 марта 2025 года. Суд уменьшил сумму залога до 260 млн грн и установил ряд ограничений в случае его внесения.
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей руководительнице Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе до 23 марта 2025 года и уменьшил ей залог до 260 млн грн. Об этом сообщает ВАКС, пишет УНН.
Детали
"В четверг, 23 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и продолжила меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную ранее к руководительнице Хмельницкой областной МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии). Срок действия - 60 суток, то есть до 23 марта 2025 года включительно", - отмечает ВАКС.
Кроме того, следственный судья определила другой размер залога - 260 млн грн.
В случае внесения залога в определенном следственным судьей размере, будет считаться, что к подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога. В таком случае подозреваемая обязана будет прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье, суду, а также выполнять такие обязанности:
- не покидать пределы города Хмельницкий без разрешения следователя, прокурора или суда;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Напомним
Ранее УНН писал, что ВАКС продлил арест Татьяны Крупы до января 2025 года, снизив залог до 280 млн грн. Дело о незаконном обогащении экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК будут расследовать до апреля 2025 года.