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ВАКС оставил арест и уменьшил залог руководительнице Хмельницкой МСЭК

ВАКС оставил арест и уменьшил залог руководительнице Хмельницкой МСЭК

Киев  •  УНН

 • 6316 просмотра

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ВАКС продлил содержание под стражей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 23 марта 2025 года. Суд уменьшил сумму залога до 260 млн грн и установил ряд ограничений в случае его внесения.

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей руководительнице Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе до 23 марта 2025 года и уменьшил ей залог до 260 млн грн. Об этом сообщает ВАКС, пишет УНН.

Детали 

"В четверг, 23 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и продолжила меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную ранее к руководительнице Хмельницкой областной МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии). Срок действия - 60 суток, то есть до 23 марта 2025 года включительно", - отмечает ВАКС.

Кроме того, следственный судья определила другой размер залога - 260 млн грн.

В случае внесения залога в определенном следственным судьей размере, будет считаться, что к подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога. В таком случае подозреваемая обязана будет прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье, суду, а также выполнять такие обязанности:

  • не покидать пределы города Хмельницкий без разрешения следователя, прокурора или суда;
    • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
      • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
        • сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

          Напомним 

          Ранее УНН писал, что ВАКС продлил арест Татьяны Крупы до января 2025 года, снизив залог до 280 млн грн. Дело о незаконном обогащении экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК будут расследовать до апреля 2025 года.

          Алина Волянская

          Алина Волянская

          Криминал и ЧП
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