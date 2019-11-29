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ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід Альперіну

ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід Альперіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд сьогодні планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу для бізнесмена Вадима Альперіна, повідомляє УНН.

Як стало відомо УНН, сьогодні об 11:30 очікується розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу Альперіну.

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть клопотати у суді про обрання для бізнесмена Вадима Альперіна арешту з можливістю внесення застави у розмірі 288 млн 150 тис. грн.

Як повідомляв УНН, "хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомлено про підозру.

Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Наразі їм повідомлено про підозру.

Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

Українські Національні Новини

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