ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід Альперіну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд сьогодні планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу для бізнесмена Вадима Альперіна, повідомляє УНН.
Як стало відомо УНН, сьогодні об 11:30 очікується розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу Альперіну.
Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть клопотати у суді про обрання для бізнесмена Вадима Альперіна арешту з можливістю внесення застави у розмірі 288 млн 150 тис. грн.
Як повідомляв УНН, "хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомлено про підозру.
Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Наразі їм повідомлено про підозру.
Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.