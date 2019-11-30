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ВАКС повідомив про кількість клопотань у справі про розмитнення товарів за заниженими цінами

ВАКС повідомив про кількість клопотань у справі про розмитнення товарів за заниженими цінами

Київ • УНН

 • 9132 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Упродовж 27-29 жовтня слідчими суддями Вищого антикорупційного суду здійснювався розгляд клопотань про застосування запобіжних заходів підозрюваним у справі про розмитнення імпортованих товарів по заниженим цінам. За словами судді-спікерки ВАКС Віри Михайленко, усього на розгляд надійшло 11 клопотань. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВАКС.

Станом на даний час застосовані наступні запобіжні заходи:

- інспектору митниці – 192 100 грн;
- інспектору митниці – нічний домашній арешт;
- колишній директорці департаменту адміністрування митних платежів ДФС – нічний домашній арешт;
- колишньому керівнику Київської міської митниці ДФС – нічний домашній арешт;
- фізичній особі, щодо якої стверджується про причетність до вчиненого правопорушення – цілодобовий домашній арешт;
- фізичній особі, яка, за твердженням прокурора, сприяла вчиненню злочинів, - застава у розмірі 576 300 грн.;
- фізичній особі, щодо якої зазначається, що він є правою рукою організатора схеми – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 18 057 400 грн.;
- заступнику начальника відділу митного оформлення Київської митниці - тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 2 017 050 грн, - повідомила Віра Михайленко.

Суддя-спікерка наголосила на тому, що на усіх підозрюваних, до яких застосовані запобіжні заходи, не пов’язані з триманням під вартою, додатково покладено обов’язки: прибувати до слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.

За словами Михайленко, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу основному фігуранту наразі продовжується. Розгляд двох клопотань відкладений на 2 та 3 грудня відповідно.

Нагадаємо, ВАКС відправив митника Тупальського під нічний домашній арешт.

Вищий антикорупційний суд обрав для одеського бізнесмена Вадима Альперіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і визначили заставу у понад 70 млн грн.

Як повідомляв УНН, "хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомлено про підозру.

Детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру.

Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

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