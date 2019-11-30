ВАКС повідомив про кількість клопотань у справі про розмитнення товарів за заниженими цінами

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Упродовж 27-29 жовтня слідчими суддями Вищого антикорупційного суду здійснювався розгляд клопотань про застосування запобіжних заходів підозрюваним у справі про розмитнення імпортованих товарів по заниженим цінам. За словами судді-спікерки ВАКС Віри Михайленко, усього на розгляд надійшло 11 клопотань. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВАКС.