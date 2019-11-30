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ВАКС сообщил о количестве ходатайств по делу о растаможивании товаров по заниженным ценам

ВАКС сообщил о количестве ходатайств по делу о растаможивании товаров по заниженным ценам

Киев  •  УНН

 • 9132 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В течение 27-29 октября следователями судьями Высшего антикоррупционного суда осуществлялось рассмотрение ходатайств о применении мер подозреваемым по делу о растаможивании импортированных товаров по заниженным ценам. По словам судьи-спикеркы ВАКС Веры Михайленко, всего на рассмотрение поступило 11 ходатайств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВАКС.

По состоянию на настоящее время применены следующие меры предосторожности:

- инспектору таможни - 192 100 грн;
- инспектору таможни - ночной домашний арест;
- бывший директору департамента администрирования таможенных платежей ДФС - ночной домашний арест;
- бывшему руководителю Киевской городской таможни ДФС - ночной домашний арест;
- физическому лицу, в отношении которого утверждается о причастности к совершенному правонарушения - круглосуточный домашний арест;
- физическому лицу, которое, по утверждению прокурора, способствовала совершению преступлений, - залог в размере 576 300 грн .;
- физическому лицу, в отношении которого отмечается, что он является правой рукой организатора схемы - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 18 057 400 грн;
- заместителю начальника отдела таможенного оформления Киевской таможни - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 2 017 050 грн, - сообщила Вера Михайленко.

Судья-спикерка отметила, что на всех подозреваемых, к которым применены меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей, дополнительно возложены обязанности: прибывать к следователю или прокурору в уголовном производстве по первому требованию; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины; носить электронное средство контроля.

По словам Михайленко, рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения основном фигуранту пока продолжается. Рассмотрение двух ходатайств отложен на 2 и 3 декабря соответственно.

Напомним, ВАКС отправил таможенника Тупальского под ночной домашний арест.

Высший антикоррупционный суд избрал для одесского бизнесмена Вадима Альперина меру пресечения в виде содержания под стражей и определили залог в более 70 млн грн.

Как сообщал УНН, "крестному отцу контрабанды" Альперину сообщено о подозрении.

Детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ДФС Сергей Тупальская. Им объявили подозрение.

Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77 700 000 грн убытков.

Украинские Национальные Новости

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