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В Ужгороді у чоловіка під час гри у футбол сталася раптова зупинка серця: його реанімували

В Ужгороді у чоловіка під час гри у футбол сталася раптова зупинка серця: його реанімували

Київ • УНН

 • 15166 перегляди

Футболіст втратив свідомість через зупинку серця під час гри в Ужгороді, але його життя врятував лікар спортивної медицини, який проводив штучне дихання та дефібриляцію до приїзду швидкої допомоги.

Під час гри у футбол в Ужгороді на полі біля школи один з гравців раптово знепритомнів через зупинку серця. Завдяки блискавичній реакції та професійним діям вдалося врятувати його життя, повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги у Facebook, пише УНН.

Деталі

"На полі біля ЗОЗ № 19 грали хлопці у футбол. Раптом один з гравців зупинився, голосно закричав і впав на землю. Інтуїтивно зрозумівши, що це серцева проблема, я кинувся до нього. У чоловіка - раптова зупинка серця і дихання. Я негайно розпочав серцево-легеневу реанімацію, а люди навколо допомагали", – розповів лікар спортивної медицини Володимир Сабадош.

З його слів, одночасно зателефонували на 103. "Реанімаційні заходи проводили, ані на мить не зупиняючись, аж до самого прибуття "швидкої", - вказав лікар.

Бригада 103 прибула на виклик за лічені хвилини. Після трьох ін'єкцій адреналіну, двох розрядів дефібрилятора та інтенсивних реанімаційних заходів серце чоловіка почало знову битися, він задихав і прийшов до свідомості. Після стабілізації його доставлено до медичного закладу в Ужгороді. 

У Києві сталась масштабна ДТП за участі "швидкої": серед постраждалих - вагітна водійка легковика13.06.24, 18:47 • 15716 переглядiв

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