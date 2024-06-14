В Ужгороді у чоловіка під час гри у футбол сталася раптова зупинка серця: його реанімували
Київ • УНН
Футболіст втратив свідомість через зупинку серця під час гри в Ужгороді, але його життя врятував лікар спортивної медицини, який проводив штучне дихання та дефібриляцію до приїзду швидкої допомоги.
Під час гри у футбол в Ужгороді на полі біля школи один з гравців раптово знепритомнів через зупинку серця. Завдяки блискавичній реакції та професійним діям вдалося врятувати його життя, повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги у Facebook, пише УНН.
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"На полі біля ЗОЗ № 19 грали хлопці у футбол. Раптом один з гравців зупинився, голосно закричав і впав на землю. Інтуїтивно зрозумівши, що це серцева проблема, я кинувся до нього. У чоловіка - раптова зупинка серця і дихання. Я негайно розпочав серцево-легеневу реанімацію, а люди навколо допомагали", – розповів лікар спортивної медицини Володимир Сабадош.
З його слів, одночасно зателефонували на 103. "Реанімаційні заходи проводили, ані на мить не зупиняючись, аж до самого прибуття "швидкої", - вказав лікар.
Бригада 103 прибула на виклик за лічені хвилини. Після трьох ін'єкцій адреналіну, двох розрядів дефібрилятора та інтенсивних реанімаційних заходів серце чоловіка почало знову битися, він задихав і прийшов до свідомості. Після стабілізації його доставлено до медичного закладу в Ужгороді.
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