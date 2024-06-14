Во время игры в футбол в Ужгороде на поле возле школы один из игроков внезапно потерял сознание из-за остановки сердца. Благодаря молниеносной реакции и профессиональным действиям удалось спасти его жизнь, сообщили на странице Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи в Facebook, пишет УНН.

Детали

"На поле возле ООШ № 19 играли ребята в футбол. Вдруг один из игроков остановился, громко закричал и упал на землю. Интуитивно поняв, что это сердечная проблема, я бросился к нему. У мужчины - внезапная остановка сердца и дыхания. Я немедленно начал сердечно-легочную реанимацию, а люди вокруг помогали", - рассказал врач спортивной медицины Владимир Сабадош.

По его словам, одновременно позвонили на 103. "Реанимационные мероприятия проводили, ни на минуту не останавливаясь, вплоть до самого прибытия "скорой", - указал врач.

Бригада 103 прибыла на вызов за считанные минуты. После трех инъекций адреналина, двух разрядов дефибриллятора и интенсивных реанимационных мероприятий сердце мужчины начало снова биться, он задышал и пришел в сознание. После стабилизации он доставлен в медицинское учреждение в Ужгороде.

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