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В Ужгороді розквітли перші сакури

В Ужгороді розквітли перші сакури

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Цими днями в Ужгороді почали розцвітати перші сакури, передає кореспондент УНН

Рожеві квіти з′явилися на сакурах у різних куточках міста, зокрема на молодих деревах по вулиці Заньковецької, сакуровій алеї на вулиці Митній, на проспекті Свободи тощо. Окрім того, розквітли й білі ампельні сакури у центрі міста. Водночас, готуються до цвітіння рожеві суцвіття найстаріших ужгородських сакур — це величезні дерева, вік яких сягає 100 років.

Показово, що висаджені минулого року молоді дерева, зокрема й привезені до Ужгорода японськими дипломатами, теж готуються до цвітіння. Їх гілки і стовбури вкрилися тисячами рожевих бутонів.

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“В Ужгороді росте кілька тисяч сакур. Тільки минулого року і весною цього в місті висадили понад 170 сакур, продовжують висаджувати і далі. Загалом за попередні 2 роки у місті над Ужем висадили дерев більше, ніж за останні два десятиліття загалом”, — повідомили УНН у прес-службі Ужгородської міської ради.

Вже за кілька днів обласний центр Закарпаття набуде свого сезонного рожевого забарвлення — розквітнуть тисячі сакур, декоративних яблунь, японської айви. Це період масового паломництва туристів у місто. За інформацією Ужгородської міської ради, на найближчі два тижні у готелях і хостелах міста туристами заброньовано понад 80% номерів.

Як повідомляв УНН, на час цвітіння сакури до Ужгорода попросили додатковий потяг.

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