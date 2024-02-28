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В уряді готують компенсації за знищене житло: українці подали понад 500 заявок на відбудову

Київ • УНН

 • 30396 перегляди

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готується до запуску повноцінного сервісу компенсації за зруйноване житло, оскільки вже подано понад 500 заявок на відновлення.

В уряді готують компенсації за знищене житло: українці подали понад 500 заявок на відбудову

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України планують запуск повноцінної послуги в рамках компенсації за знищене житло. За словами міністра Олександра Кубракова, вже обліковано понад 500 поданих заяв щодо відбудови приватних будинків на власних земельних ділянках. Про це передає УНН із посиланням на Facebook віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова.

Деталі

Понад 500 поданих заяв на відбудову приватних будинків на власних земельних ділянках – готуємось до запуску повноцінної послуги в рамках компенсації за знищене житло. З них вже більше ста заявок відпрацювали комісії органів місцевого самоврядування

- повідомив чиновник.

У березні 2024 року в уряді планують презентувати порядок здійснення послуги компенсації за знищене житло: від заявки до подання фінальної звітності за відбудову.

Також Кубраков нагадав, що в рамках компенсації за зруйноване житло доступна можливість отримати кошти на придбання нового помешкання; є також можливість відбудуватися на власній земельній ділянці, яка знаходитися будь-де на території України, окрім тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій.

Довідково

Подати заявку на компенсацію, якщо житло знищене внаслідок російської агресії можна через Дію.  Право власності на земельну ділянку скасовувати непотрібно, проте є можливість отримати позитивне рішення комісії про компенсацію, і вже після того –  припинити право власності на знищене житло.

Нагадаємо

Уряд планує масштабну програму з відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України за сучасними технологіями із залученням міжнародних інвесторів.

Голова НБУ зазначив, що угода на рівні персоналу МВФ відкриває шлях до отримання Україною чергового траншу в розмірі $880 млн та відновлення міжнародної допомоги.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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