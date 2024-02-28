В правительстве готовят компенсации за уничтоженное жилье: украинцы подали более 500 заявок на восстановление
Киев • УНН
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины готовится к запуску полноценного сервиса компенсации за разрушенное жилье, поскольку уже подано более 500 заявок на восстановление.
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины планируют запуск полноценной услуги в рамках компенсации за уничтоженное жилье. По словам министра Александра Кубракова, уже учтено более 500 поданных заявлений по восстановлению частных домов на собственных земельных участках. Об этом передает УНН со ссылкой на Facebook вице-премьер-министра Александра Кубракова.
Детали
Более 500 поданных заявлений на восстановление частных домов на собственных земельных участках - готовимся к запуску полноценной услуги в рамках компенсации за уничтоженное жилье. Из них уже более ста заявок отработали комиссии органов местного самоуправления
В марте 2024 года в правительстве планируют представить порядок осуществления услуги компенсации за уничтоженное жилье: от заявки до представления финальной отчетности по восстановлению.
Также Кубраков напомнил, что в рамках компенсации за разрушенное жилье доступна возможность получить средства на приобретение нового жилья; есть также возможность отстроиться на собственном земельном участке, который находиться где угодно на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий или зоны боевых действий.
Справочно
Подать заявку на компенсацию, если жилье уничтожено в результате российской агрессии можно через Дию. Право собственности на земельный участок отменять не нужно, однако есть возможность получить положительное решение комиссии о компенсации, и уже после того - прекратить право собственности на уничтоженное жилье.
Напомним,
Правительство планирует масштабную программу по восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры Украины по современным технологиям с привлечением международных инвесторов.
Глава НБУ отметил, что соглашение на уровне персонала МВФ открывает путь к получению Украиной очередного транша в размере $880 млн и возобновлению международной помощи.
В правительстве готовят компенсации за уничтоженное жилье: украинцы подали более 500 заявок на восстановление
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины готовится к запуску полноценного сервиса компенсации за разрушенное жилье, поскольку уже подано более 500 заявок на восстановление.
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