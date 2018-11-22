В Україні з'явився мобільний додаток для зв'язку із поліцією

“...ми часто стикались з проблеми щодо надання допомоги людям з особливими потребами. Наприклад, коли мова йшла про людей з вадами мовлення чи то слуху, то їм складно було зв’язатись з поліцією і швидко надати інформацію.

...вже від сьогодні для гостей та місцевих жителів Львівщини доступна мобільна програма „My Pol“, яка дозволить моментально передавати та отримувати інформацію. До того ж, бувають пікові часи навантаження лінії „102“, коли людина не може до нас додзвонитися. У такі моменти особа може скористатись додатком і швидко залишити повідомлення”, — з такими словами презентував новий додаток начальник управління організаційно-аналітичної роботи та оперативного реагування поліції Львівщини Сергій Гривняк.

Керівник проекту “My Pol” Дмитро Подворчанський розповів про переваги користування застосунком.

Зокрема зазначив, що програма виконуватиме такі основні функції як: “SOS”; push-сповіщення; моніторинг роботи поліцейських; міститиме мапу відділень поліції та медичних закладів, а також буде наявна інструкція спілкування з поліцейськими та актуальні новини поліції.

“...в реальній ситуації, коли вам загрожує небезпека, часу на дзвінок на „102“, на пояснення всіх нюансів та на диктовку особистих даних для диспетчера просто нема. І це серйозна проблема, яка може коштувати життя. Натомість, завдяки „My Pol“ людина матиме змогу зберегти дорогоцінний час та миттєву викликати на допомогу поліцію.

Для цього потрібно завантажити застосунок на телефон, після чого завчасно зареєструватись, вказавши інформацію про себе. А у разі потреби, коли з’явилась загрози вашій безпеці викликати правоохоронців. Щоб відслідкувати ваше місце розташування, диспетчер через програму протягом 10 хвилин відслідковуватиме вас за геолокацією”, — розповів Дмитро Подворчанський.

Нагадаємо, Нацполіція спільно з Консультаційною місією Європейського союзу запустили проект "Керуй", в рамках якого українськими дорогами буде роз'їжджати “некерований автобус”.