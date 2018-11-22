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В Украине появилось мобильное приложение для связи с полицией

В Украине появилось мобильное приложение для связи с полицией

Киев  •  УНН

 • 7513 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. С сегодняшнего дня во Львовской области заработал официальный канал связи между полицией и гражданами - "My Pol" - бесплатное мобильное приложение. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.

"... мы часто сталкивались с проблемы по оказанию помощи людям с особыми потребностями. Например, когда речь шла о людях с нарушениями речи или слуха, то им сложно было связаться с полицией и быстро предоставить информацию.

... уже сегодня для гостей и местных жителей Львовской области доступна мобильная программа "My Pol", которая позволит моментально передавать и получать информацию. К тому же, бывают пиковые времена нагрузки линии "102", когда человек не может к нам дозвониться. В такие моменты человек может воспользоваться приложением и быстро оставить сообщение", - с такими словами представил новое приложение начальник управления организационно-аналитической работы и оперативного реагирования полиции Львовской области Сергей Гривняк.

Руководитель проекта "My Pol" Дмитрий Подворчанский рассказал о преимуществах использования приложения.

В частности отметил, что программа будет выполнять следующие основные функции как: "SOS"; push-уведомления; мониторинг работы полицейских; содержать карту отделений полиции и медицинских учреждений, а также будет присутствовать инструкция общения с полицейскими и актуальные новости полиции.

"... в реальной ситуации, когда вам грозит опасность, времени на звонок на "102", на объяснение всех нюансов и на диктовку личных данных для диспетчера просто нет. И это серьезная проблема, которая может стоить жизни. Зато, благодаря "My Pol" человек сможет сохранить драгоценное время и мгновенную призвать на помощь полицию.

Для этого нужно загрузить приложение на телефон, после чего заблаговременно зарегистрироваться, указав информацию о себе. А в случае необходимости, когда появилась угроза вашей безопасности вызвать правоохранителей. Чтобы отследить ваше местоположение, диспетчер через программу в течение 10 минут будет отслеживать вас по геолокации", - рассказал Дмитрий Подворчанский.

Напомним, Нацполиция совместно с Консультационной миссией Европейского союза запустили проект "Управляй", в рамках которого украинским дорогам будет разъезжать "неуправляемый автобус".

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